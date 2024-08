Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 am Freitagnachmittag freundlich

Das macht das Börsenbarometer in Europa am Nachmittag.

Am Freitag tendiert der Euro STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 0,45 Prozent höher bei 4 829,41 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 4,029 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,124 Prozent auf 4 813,72 Punkte an der Kurstafel, nach 4 807,77 Punkten am Vortag.

Bei 4 813,72 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 4 850,74 Punkten den höchsten Stand markierte.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht stieg der Euro STOXX 50 bereits um 3,04 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.07.2024, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 947,83 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 stand vor drei Monaten, am 16.05.2024, bei 5 072,45 Punkten. Der Euro STOXX 50 stand noch vor einem Jahr, am 16.08.2023, bei 4 284,27 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 7,02 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 121,71 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 380,97 Punkten registriert.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind aktuell Bayer (+ 11,46 Prozent auf 29,29 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 2,49 Prozent auf 3,58 EUR), UniCredit (+ 1,85 Prozent auf 36,26 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,95 Prozent auf 457,10 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,94 Prozent auf 60,15 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen Stellantis (-0,33 Prozent auf 14,38 EUR), Siemens (-0,16 Prozent auf 162,44 EUR), adidas (-0,14 Prozent auf 218,10 EUR), Airbus SE (ex EADS) (-0,03 Prozent auf 136,94 EUR) und SAP SE (-0,01 Prozent auf 195,96 EUR).

Die teuersten Unternehmen im Euro STOXX 50

Aktuell weist die Bayer-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 8 269 412 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 321,807 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,33 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,58 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at