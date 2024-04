Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 im Aufwind

Am Mittwoch legt der Euro STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX um 0,68 Prozent auf 5 024,73 Punkte zu. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 4,354 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,313 Prozent auf 5 006,50 Punkte an der Kurstafel, nach 4 990,90 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 5 035,31 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 006,50 Zählern.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0,254 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 961,11 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 10.01.2024, einen Stand von 4 468,98 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel feiertagsbedingt. Der Euro STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 06.04.2023, mit 4 309,45 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 11,34 Prozent. Bei 5 121,71 Punkten verzeichnete der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4 380,97 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Siemens (+ 2,22 Prozent auf 176,98 EUR), Stellantis (+ 1,81 Prozent auf 25,52 EUR), Bayer (+ 1,81 Prozent auf 27,89 EUR), Infineon (+ 1,59 Prozent auf 34,08 EUR) und Deutsche Telekom (+ 1,26 Prozent auf 22,49 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil Enel (-0,86 Prozent auf 5,83 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,22 Prozent auf 412,70 EUR), SAP SE (-0,05 Prozent auf 172,34 EUR), Allianz (+ 0,00 Prozent auf 264,00 EUR) und BASF (+ 0,21 Prozent auf 53,71 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 3 345 300 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 402,734 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,06 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,69 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

