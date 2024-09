Börse Europa in Grün: STOXX 50 mit Gewinnen

Am Dienstag verbucht der STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX ein Plus in Höhe von 0,61 Prozent auf 4 443,72 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,101 Prozent auf 4 421,11 Punkte an der Kurstafel, nach 4 416,65 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 4 421,11 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 4 444,07 Punkten.

STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.08.2024, wurde der STOXX 50 auf 4 453,29 Punkte taxiert. Der STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 17.06.2024, einen Stand von 4 485,45 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.09.2023, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 021,49 Punkten gehandelt.

Der Index legte auf Jahressicht 2024 bereits um 8,60 Prozent zu. Das Jahreshoch des STOXX 50 steht derzeit bei 4 584,77 Punkten. Bei 4 010,21 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

STOXX 50-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Siemens (+ 2,14 Prozent auf 166,38 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,11 Prozent auf 47,88 CHF), Diageo (+ 1,83 Prozent auf 25,11 GBP), HSBC (+ 1,63 Prozent auf 6,65 GBP) und BASF (+ 1,26 Prozent auf 44,11 EUR). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil BAT (-0,91 Prozent auf 29,43 GBP), Deutsche Telekom (-0,67 Prozent auf 26,73 EUR), Unilever (-0,28 Prozent auf 49,36 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,04 Prozent auf 485,70 EUR) und Enel (+ 0,03 Prozent auf 7,15 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 5 246 660 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 macht die Novo Nordisk-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 543,206 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Mitglieder auf

Im STOXX 50 hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 9,82 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at