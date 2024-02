Börse Europa in Grün: STOXX 50 verbucht mittags Gewinne

Am Montag tendiert der STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 0,20 Prozent stärker bei 4 223,94 Punkten. In den Montagshandel ging der STOXX 50 0,101 Prozent fester bei 4 219,84 Punkten, nach 4 215,59 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 4 218,03 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 4 228,27 Einheiten.

STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 12.01.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 095,45 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, wies der STOXX 50 einen Stand von 3 867,43 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.02.2023, wies der STOXX 50 3 893,36 Punkte auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 3,22 Prozent nach oben. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 4 250,97 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Zählern erreicht.

Tops und Flops im STOXX 50 aktuell

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Bayer (+ 2,48 Prozent auf 28,48 EUR), BASF (+ 1,79 Prozent auf 44,81 EUR), Glencore (+ 1,53 Prozent auf 3,91 GBP), UBS (+ 1,19 Prozent auf 24,57 CHF) und Nestlé (+ 1,09 Prozent auf 96,45 CHF). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen AstraZeneca (-1,70 Prozent auf 95,95 GBP), Novartis (-1,34 Prozent auf 87,13 CHF), GSK (-1,18 Prozent auf 16,40 GBP), HSBC (-1,01 Prozent auf 6,04 GBP) und SAP SE (-0,69 Prozent auf 167,16 EUR) unter Druck.

Welche STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 3 756 746 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Novo Nordisk-Aktie mit 497,466 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Blick

Im STOXX 50 hat die Bayer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,48 Prozent bei der HSBC-Aktie zu erwarten.

