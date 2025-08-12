HSBC Holdings Aktie

11,14EUR 0,12EUR 1,09%
WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286

12.08.2025 13:59:56

HSBC Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für HSBC nach Zahlen zum zweiten Quartal von 900 auf 950 Pence angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst Benjamin Toms beließ die Schätzung für den bereinigten Gewinn vor Steuern (PBT) der britischen Bank im Jahr 2026 weitgehend unverändert. Höhere Ausgaben und Wertberichtigungen sowie niedrigere Nettozinserträge stünden höheren sonstigen Erträgen gegenüber, hieß es in einer am Dienstag vorliegenden Studie./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 07:23 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 07:23 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HSBC Holdings plc Sector Perform
Unternehmen:
HSBC Holdings plc 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
9,50 £
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
9,50 £ 		Abst. Kursziel*:
-0,01%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
9,53 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-0,27%
Analyst Name::
Benjamin Toms 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

