HSBC Holdings Aktie
|11,14EUR
|-0,04EUR
|-0,36%
WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286
HSBC Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für HSBC mit einem Kursziel von 1060 Pence auf "Buy" belassen. Die Analysten bleiben in ihrem Branchenkommentar vom Dienstagabend auch nach dem guten Lauf optimistisch für Europas Banken und sehen sie in einem "besser für länger"-Szenario. Das Vertrauen der Anleger in die mittelfristige Entwicklung der Zinsergebnisse sei gestiegen. Im Schnitt beträgt das Kurspotenzial zu den aktualisierten Zielen etwa zehn Prozent, bei einigen Kaufempfehlungen sogar etwa zwanzig Prozent./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2025 / 21:23 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HSBC Holdings plc Buy
|
Unternehmen:
HSBC Holdings plc
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
10,60 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
11,24 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
9,58 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu HSBC Holdings plcmehr Nachrichten
|
26.08.25
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 sackt ab (finanzen.at)
|
24.08.25
|HSBC’s Swiss unit culls wealthy Middle East clients amid regulator scrutiny (Financial Times)
|
22.08.25
|Handel in Europa: STOXX 50 am Mittag in Grün (finanzen.at)
|
22.08.25
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 fällt zum Handelsstart zurück (finanzen.at)
|
21.08.25
|Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 steigt zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
21.08.25
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 sackt am Donnerstagnachmittag ab (finanzen.at)
|
21.08.25
|Verluste in Europa: STOXX 50 notiert am Donnerstagmittag im Minus (finanzen.at)
|
21.08.25
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 verbucht zum Start Abschläge (finanzen.at)
Analysen zu HSBC Holdings plcmehr Analysen
|08:34
|HSBC Holdings Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.08.25
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.08.25
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.25
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|30.07.25
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|08:34
|HSBC Holdings Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.08.25
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.08.25
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.25
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|30.07.25
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|08:34
|HSBC Holdings Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.07.25
|HSBC Holdings Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.25
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|03.07.25
|HSBC Holdings Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.05.25
|HSBC Holdings Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.08.25
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.08.25
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.25
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|30.07.25
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|30.07.25
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|HSBC Holdings plc
|11,22
|0,36%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:14
|SFC Energy Hold
|Deutsche Bank AG
|09:10
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|08:55
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:43
|Aroundtown Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:34
|HSBC Holdings Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:33
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:32
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:30
|UniCredit Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:29
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:15
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:14
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:13
|UBS Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:06
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:03
|Aroundtown Add
|Baader Bank
|07:57
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:48
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:30
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:00
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:00
|CTS Eventim Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:59
|E.ON Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:59
|Keurig Dr Pepper Buy
|UBS AG
|06:59
|Sanofi Buy
|UBS AG
|26.08.25
|Novo Nordisk Market-Perform
|Bernstein Research
|26.08.25
|Vodafone Group Kaufen
|DZ BANK
|26.08.25
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|26.08.25
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|26.08.25
|Deutsche Telekom Kaufen
|DZ BANK
|26.08.25
|UBM Development kaufen
|Warburg Research
|26.08.25
|Lenzing neutral
|Deutsche Bank AG
|26.08.25
|PUMA Halten
|DZ BANK
|26.08.25
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.08.25
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|26.08.25
|Dermapharm Hold
|Warburg Research
|26.08.25
|Verve Group Buy
|Warburg Research
|26.08.25
|UNIQA Insurance kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.08.25
|Schoeller-Bleckmann kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.08.25
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|26.08.25
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|26.08.25
|Dermapharm Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.25
|ASML NV Market-Perform
|Bernstein Research
|26.08.25
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|26.08.25
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.08.25
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|26.08.25
|A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.08.25
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.08.25
|PUMA Sell
|UBS AG
|26.08.25
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.08.25
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.08.25
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.08.25
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.