Börse Europa in Grün: Zum Ende des Mittwochshandels Pluszeichen im Euro STOXX 50

Letztendlich zeigten sich die Anleger in Europa zuversichtlich.

Der Euro STOXX 50 notierte im STOXX-Handel schlussendlich um 0,32 Prozent höher bei 5 080,28 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 4,357 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,018 Prozent auf 5 063,27 Punkte an der Kurstafel, nach 5 064,18 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 5 095,11 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 063,27 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des Euro STOXX 50

Seit Wochenbeginn ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 1,01 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 27.02.2024, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 885,74 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.12.2023, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 528,38 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 27.03.2023, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 164,62 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 12,57 Prozent nach oben. Der Euro STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 095,11 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 380,97 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Bayer (+ 4,05 Prozent auf 28,42 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,46 Prozent auf 450,30 EUR), BASF (+ 1,18 Prozent auf 53,25 EUR), Siemens (+ 0,92 Prozent auf 176,92 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,83 Prozent auf 22,41 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen BMW (-0,38 Prozent auf 106,16 EUR), Eni (-0,32 Prozent auf 14,50 EUR), SAP SE (-0,31 Prozent auf 182,04 EUR), Ferrari (-0,07 Prozent auf 406,42 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,10 Prozent auf 73,52 EUR).

Die meistgehandelten Euro STOXX 50-Aktien

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 5 805 094 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie nimmt im Euro STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 411,814 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Titel auf

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,60 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at