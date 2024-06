Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 beendet den Handel mit Verlusten

Am Dienstag zogen sich die Anleger in Europa zurück.

Zum Handelsende notierte der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,93 Prozent schwächer bei 4 956,94 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 4,284 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,031 Prozent schwächer bei 5 001,97 Punkten in den Dienstagshandel, nach 5 003,54 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 5 001,97 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 942,14 Punkten lag.

Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, bei 4 921,48 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.03.2024, wurde der Euro STOXX 50 mit 4 912,92 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.06.2023, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 323,52 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 9,84 Prozent nach oben. Aktuell liegt der Euro STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 5 121,71 Punkten. Bei 4 380,97 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind derzeit Deutsche Börse (+ 1,39 Prozent auf 186,00 EUR), Ferrari (+ 0,63 Prozent auf 378,33 EUR), Inditex (+ 0,59 Prozent auf 44,04 EUR), Danone (+ 0,40 Prozent auf 59,53 EUR) und Kering (+ 0,39 Prozent auf 323,50 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil UniCredit (-3,96 Prozent auf 35,38 EUR), Allianz (-3,25 Prozent auf 262,00 EUR), Eni (-2,67 Prozent auf 14,02 EUR), Santander (-2,54 Prozent auf 4,75 EUR) und Intesa Sanpaolo (-2,52 Prozent auf 3,55 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im Euro STOXX 50

Aktuell weist die Santander-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 19 313 035 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 365,691 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus

In diesem Jahr hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Mit 9,23 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at