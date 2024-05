Börse Europa in Rot: STOXX 50 präsentiert sich nachmittags schwächer

Am Montag bewegt sich der STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 0,09 Prozent leichter bei 4 520,90 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,070 Prozent stärker bei 4 528,20 Punkten, nach 4 525,05 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 4 532,45 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 520,18 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.04.2024, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 4 385,26 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.02.2024, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 198,67 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.05.2023, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 040,71 Punkten auf.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 10,48 Prozent zu. Der STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 532,45 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 010,21 Punkte.

STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind aktuell BAT (+ 1,07 Prozent auf 24,59 GBP), Roche (+ 0,93 Prozent auf 227,20 CHF), HSBC (+ 0,81 Prozent auf 6,97 GBP), Unilever (+ 0,77 Prozent auf 43,21 GBP) und UBS (+ 0,74 Prozent auf 27,15 CHF). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,00 Prozent auf 446,30 EUR), RELX (-1,45 Prozent auf 34,09 GBP), Rio Tinto (-0,77 Prozent auf 55,62 GBP), Zurich Insurance (-0,70 Prozent auf 454,20 CHF) und AstraZeneca (-0,70 Prozent auf 122,84 GBP).

Die teuersten STOXX 50-Unternehmen

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 6 066 933 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 macht die Novo Nordisk-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 522,483 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Titel auf

Unter den STOXX 50-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 5,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 9,96 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der BAT-Aktie zu erwarten.

