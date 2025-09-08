RELX Aktie

40,18EUR 0,14EUR 0,35%
RELX für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0M95J / ISIN: GB00B2B0DG97

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
08.09.2025 08:31:56

RELX Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Relx von 4290 auf 4345 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Christophe Cherblanc untersuchte die Portfolios von Informationsdienstleistern hinsichtlich ihrer Anfälligkeit für KI-Konkurrenz. Bei Relx sei die Perspektive aber unverändert, schrieb er in seiner am Montag vorliegenden Analyse./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 18:11 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RELX PLC (ex Reed Elsevier) Outperform
Unternehmen:
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
43,45 £
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
34,89 £ 		Abst. Kursziel*:
24,53%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
34,90 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
24,50%
Analyst Name::
Christophe Cherblanc 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)mehr Nachrichten

Analysen zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)mehr Analysen

08:31 RELX Outperform Bernstein Research
28.07.25 RELX Hold Deutsche Bank AG
25.07.25 RELX Overweight Barclays Capital
25.07.25 RELX Buy UBS AG
24.07.25 RELX Buy UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

RELX PLC (ex Reed Elsevier) 40,18 0,35% RELX PLC (ex Reed Elsevier)

Aktuelle Aktienanalysen

09:30 Ströer Buy Warburg Research
09:28 Volvo AB Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08:57 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
08:31 RELX Outperform Bernstein Research
08:28 Wolters Kluwer Outperform Bernstein Research
08:16 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
08:09 Continental Overweight Barclays Capital
08:01 T-Mobile US Market-Perform Bernstein Research
07:56 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
07:44 Enel Outperform Bernstein Research
07:41 Iberdrola Market-Perform Bernstein Research
07:32 National Grid Outperform Bernstein Research
07:30 E.ON Market-Perform Bernstein Research
07:29 RWE Outperform Bernstein Research
07:29 Knorr-Bremse Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:28 Allianz Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:27 Boeing Buy UBS AG
07:27 Oracle Buy Jefferies & Company Inc.
07:25 Apple Neutral UBS AG
06:44 LEG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
06:44 TAG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
06:42 Vonovia Buy Jefferies & Company Inc.
06:41 Grand City Properties Buy Jefferies & Company Inc.
07.09.25 Apple Hold Jefferies & Company Inc.
07.09.25 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
05.09.25 CTS Eventim Buy Jefferies & Company Inc.
05.09.25 Delivery Hero Buy Jefferies & Company Inc.
05.09.25 Inditex Buy Jefferies & Company Inc.
05.09.25 Tesla Sell UBS AG
05.09.25 Orsted Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.09.25 BBVA Buy Jefferies & Company Inc.
05.09.25 Airbus Outperform RBC Capital Markets
05.09.25 Broadcom Buy UBS AG
05.09.25 Novartis Neutral UBS AG
05.09.25 Novo Nordisk Neutral UBS AG
05.09.25 Sanofi Neutral Goldman Sachs Group Inc.
05.09.25 freenet Buy Warburg Research
05.09.25 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
05.09.25 Infineon Buy Deutsche Bank AG
05.09.25 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
05.09.25 AIXTRON Hold Deutsche Bank AG
05.09.25 Airbus Buy Jefferies & Company Inc.
05.09.25 Orsted Sector Perform RBC Capital Markets
05.09.25 Orsted Hold Jefferies & Company Inc.
05.09.25 Walmart Buy UBS AG
05.09.25 UBM Development buy Erste Group Bank
05.09.25 ATOSS Software Buy Deutsche Bank AG
05.09.25 BAT Buy UBS AG
05.09.25 Hermès Neutral UBS AG
05.09.25 L'Oréal Neutral UBS AG
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen