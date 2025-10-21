RELX Aktie
|39,24EUR
|0,14EUR
|0,36%
WKN DE: A0M95J / ISIN: GB00B2B0DG97
21.10.2025 06:56:13
RELX Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Relx mit einem Kursziel von 4920 Pence auf "Overweight" belassen. Der Neunmonatsbericht des Verlagskonzerns dürfte im Einklang mit den Jahreszielen liegen, schrieb Daniel Kerven in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Das Wachstum nehme Fahrt auf./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 17:50 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RELX PLC (ex Reed Elsevier) Overweight
|
Unternehmen:
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
49,20 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
34,05 £
|
Abst. Kursziel*:
44,49%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
34,05 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
44,49%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
