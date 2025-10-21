RELX Aktie

39,24EUR 0,14EUR 0,36%
WKN DE: A0M95J / ISIN: GB00B2B0DG97

21.10.2025 06:56:13

RELX Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Relx mit einem Kursziel von 4920 Pence auf "Overweight" belassen. Der Neunmonatsbericht des Verlagskonzerns dürfte im Einklang mit den Jahreszielen liegen, schrieb Daniel Kerven in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Das Wachstum nehme Fahrt auf./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 17:50 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RELX PLC (ex Reed Elsevier) Overweight
Unternehmen:
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
49,20 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
34,05 £ 		Abst. Kursziel*:
44,49%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
34,05 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
44,49%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

