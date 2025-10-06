RELX Aktie
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Relx auf "Buy" mit einem Kursziel von 4570 Pence belassen. Der Fachverlag und Datenbankanbieter erziele schätzungsweise 88 Prozent seines Umsatzes in Bereichen, denen nur wenig Disruption seitens Künstlicher Intelligenz (KI) drohe, schrieb Adam Berlin in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Relx sei sogar überwiegend ein Profiteur von KI. Zudem ist Berlin für die Barmittelentwicklung deutlich optimistischer als der Markt./rob/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2025 / 15:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RELX PLC (ex Reed Elsevier) Buy
|
Unternehmen:
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
45,70 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
34,67 £
|
Abst. Kursziel*:
31,81%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
34,58 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
32,18%
|
Analyst Name::
Adam Berlin
|
KGV*:
-
Analysen zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)mehr Analysen
|10:25
|RELX Buy
|UBS AG
|11.09.25
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|08.09.25
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|28.07.25
|RELX Hold
|Deutsche Bank AG
|25.07.25
|RELX Overweight
|Barclays Capital
