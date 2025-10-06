RELX Aktie

WKN DE: A0M95J / ISIN: GB00B2B0DG97

RELX Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Relx auf "Buy" mit einem Kursziel von 4570 Pence belassen. Der Fachverlag und Datenbankanbieter erziele schätzungsweise 88 Prozent seines Umsatzes in Bereichen, denen nur wenig Disruption seitens Künstlicher Intelligenz (KI) drohe, schrieb Adam Berlin in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Relx sei sogar überwiegend ein Profiteur von KI. Zudem ist Berlin für die Barmittelentwicklung deutlich optimistischer als der Markt./rob/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2025 / 15:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RELX PLC (ex Reed Elsevier) Buy
Unternehmen:
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
45,70 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
34,67 £ 		Abst. Kursziel*:
31,81%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
34,58 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
32,18%
Analyst Name::
Adam Berlin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

10:25 RELX Buy UBS AG
11.09.25 RELX Outperform Bernstein Research
08.09.25 RELX Outperform Bernstein Research
28.07.25 RELX Hold Deutsche Bank AG
25.07.25 RELX Overweight Barclays Capital
