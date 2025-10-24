RELX Aktie
|39,68EUR
|0,10EUR
|0,25%
WKN DE: A0M95J / ISIN: GB00B2B0DG97
RELX Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Relx mit einem Kursziel von 4072 Pence auf "Hold" belassen. Das bereinigte Wachstum des Fachverlags und Datenbankanbieters nach neun Monaten des Jahres stimme mit den Schätzungen und den allgemeinen Trends überein, schrieb Steve Liechti in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion auf die Geschäftszahlen der Briten./ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RELX PLC (ex Reed Elsevier) Hold
|
Unternehmen:
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
40,72 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
35,04 £
|
Abst. Kursziel*:
16,21%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
35,12 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
15,95%
|
Analyst Name::
Steve Liechti
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|39,68
|0,25%
