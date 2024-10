Börse Europa in Rot: STOXX 50 verbucht zum Start Abschläge

Der STOXX 50 verliert am Dienstagmorgen nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Am Dienstag tendiert der STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 0,88 Prozent schwächer bei 4 414,99 Punkten. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,208 Prozent auf 4 444,95 Punkte an der Kurstafel, nach 4 454,23 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des STOXX 50 lag am Dienstag bei 4 406,22 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 444,95 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 06.09.2024, bei 4 356,82 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.07.2024, notierte der STOXX 50 bei 4 521,10 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, betrug der STOXX 50-Kurs 3 888,74 Punkte.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 7,89 Prozent aufwärts. 4 584,77 Punkte markierten den Höchststand des STOXX 50 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Punkten markiert.

STOXX 50-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell SAP SE (+ 0,27 Prozent auf 200,85 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,23 Prozent auf 26,49 EUR), BAT (+ 0,22 Prozent auf 26,95 GBP), Unilever (+ 0,13 Prozent auf 47,76 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (+ 0,05 Prozent auf 101,30 GBP). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil Rio Tinto (-4,02 Prozent auf 50,87 GBP), Richemont (-3,60 Prozent auf 128,70 CHF), Glencore (-3,35 Prozent auf 4,23 GBP), BASF (-2,87 Prozent auf 46,94 EUR) und HSBC (-2,69 Prozent auf 6,77 GBP) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Glencore-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 3 152 148 Aktien gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie weist im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 460,602 Mrd. Euro.

STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Santander-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,02 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,01 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at