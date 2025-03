NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 4000 Pence auf "Underperform" belassen. Der Wechsel des Vorstandschefs mit dem damit erhofften, besseren Chance-Risiko-Profil ändere nichts an seinen zuvor geäußerten Vorbehalten, schrieb Analyst James Edwardes Jones in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Denn mit Ausnahme des Marktanteils hätten sich alle von ihm betrachteten Kennzahlen - Umsatzwachstum, Bruttomarge, Marketinginvestitionen, Kapitalrendite, Gewinndynamik und Aktienkurs - während der Amtszeit des bisherigen CEO Hein Schumacher vorbildlich entwickelt./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2025 / 17:26 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2025 / 00:45 / EST



