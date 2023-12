Börse Frankfurt: Das macht der TecDAX mittags

Der TecDAX verliert am Freitagmittag an Boden.

Der TecDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,59 Prozent tiefer bei 3 306,00 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 481,207 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,188 Prozent auf 3 319,38 Punkte an der Kurstafel, nach 3 325,64 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3 305,72 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3 321,10 Punkten.

TecDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der TecDAX bislang Verluste von 0,477 Prozent. Der TecDAX erreichte vor einem Monat, am 22.11.2023, den Wert von 3 140,84 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.09.2023, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 024,77 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.12.2022, wies der TecDAX einen Stand von 2 907,99 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 13,74 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 354,19 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 2 788,38 Zählern.

TecDAX-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit MorphoSys (+ 2,70 Prozent auf 31,57 EUR), ADTRAN (+ 2,17 Prozent auf 7,07 USD), United Internet (+ 1,42 Prozent auf 22,78 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 0,94 Prozent auf 29,04 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,62 Prozent auf 21,79 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen EVOTEC SE (-2,50 Prozent auf 20,66 EUR), Nagarro SE (-2,40 Prozent auf 87,35 EUR), AIXTRON SE (-2,20 Prozent auf 37,82 EUR), Kontron (-2,18 Prozent auf 21,54 EUR) und ATOSS Software (-2,08 Prozent auf 212,00 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 1 381 096 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 162,822 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SMA Solar-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 8,74 zu Buche schlagen. Die Telefonica Deutschland-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,57 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

