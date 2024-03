Börse Frankfurt: DAX verbucht mittags Abschläge

Am ersten Tag der Woche agieren die Börsianer in Frankfurt vorsichtiger.

Der DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,09 Prozent leichter bei 17 719,31 Punkten. Die DAX-Mitglieder sind damit 1,794 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,047 Prozent auf 17 743,44 Punkte an der Kurstafel, nach 17 735,07 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 17 717,06 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 17 756,39 Punkten.

DAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 02.02.2024, den Wert von 16 918,21 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.12.2023, wurde der DAX auf 16 404,76 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.03.2023, wurde der DAX auf 15 578,39 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 5,66 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des DAX liegt derzeit bei 17 816,52 Punkten. Bei 16 345,02 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell MTU Aero Engines (+ 2,55 Prozent auf 224,80 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,38 Prozent auf 120,80 EUR), SAP SE (+ 1,06 Prozent auf 175,18 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,89 Prozent auf 428,60 EUR) und QIAGEN (+ 0,85 Prozent auf 40,22 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen derweil Fresenius SE (-4,42 Prozent auf 24,66 EUR), Henkel vz (-4,20 Prozent auf 67,44 EUR), Zalando (-3,06 Prozent auf 19,20 EUR), Siemens Energy (-2,51 Prozent auf 13,99 EUR) und Daimler Truck (-2,31 Prozent auf 43,59 EUR).

Die teuersten Unternehmen im DAX

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Commerzbank-Aktie aufweisen. 3 503 291 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 202,327 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die DAX-Aktien auf

Die Porsche Automobil vz-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,39 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at