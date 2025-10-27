Fresenius Aktie
|49,22EUR
|0,39EUR
|0,80%
WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604
Fresenius SECo Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Fresenius von 52 auf 53 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die anstehenden Quartalszahlen des Medizinkonzerns dürften solide ausfallen, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Montag vorliegenden Ausblick. Ihre Ziele sollte Fresenius mindestens bestätigen./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Buy
|
Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
53,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
49,29 €
|
Abst. Kursziel*:
7,53%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
49,22 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7,68%
|
Analyst Name::
Falko Friedrichs
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)mehr Nachrichten
|
24.10.25
|Handel in Frankfurt: Zum Handelsstart Pluszeichen im LUS-DAX (finanzen.at)
|
24.10.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX zum Start des Freitagshandels im Plus (finanzen.at)
|
23.10.25
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX steigt zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
23.10.25
|Optimismus in Frankfurt: DAX zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels fester (finanzen.at)
|
23.10.25
|Optimismus in Frankfurt: So performt der LUS-DAX aktuell (finanzen.at)
|
23.10.25
|Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX am Donnerstagnachmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
23.10.25
|XETRA-Handel DAX präsentiert sich mittags schwächer (finanzen.at)
|
23.10.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: So bewegt sich der LUS-DAX am Donnerstagmittag (finanzen.at)
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)mehr Analysen
|09:08
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.25
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.10.25
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.25
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.25
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:08
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.25
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.10.25
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.25
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.25
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:08
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.25
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.10.25
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.25
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.25
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.05.25
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.04.25
|Fresenius Market-Perform
|Bernstein Research
|26.02.25
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.25
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.11.24
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|49,26
|0,88%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:35
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:08
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|09:00
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:59
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:56
|PVA TePla Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:51
|Volvo AB Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:48
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:41
|Porsche vz. Hold
|Warburg Research
|08:30
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:29
|VINCI Overweight
|Barclays Capital
|08:29
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|08:28
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|08:28
|STMicroelectronics Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:27
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|08:22
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:19
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:10
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|07:59
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:41
|Sanofi Buy
|UBS AG
|07:40
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:40
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|07:39
|TeamViewer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:21
|Beiersdorf Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:08
|RWE Outperform
|Bernstein Research
|07:08
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:54
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|06:49
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:39
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:38
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:38
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:37
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:37
|Henkel vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:34
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:34
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:24
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:10
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|06:09
|SAFRAN Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:09
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:09
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|PUMA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.10.25
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.10.25
|Sanofi Kaufen
|DZ BANK
|24.10.25
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|24.10.25
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.10.25
|Eni Kaufen
|DZ BANK
|24.10.25
|Beiersdorf Kaufen
|DZ BANK
|24.10.25
|Valeo Hold
|Deutsche Bank AG
|24.10.25
|VINCI Buy
|Deutsche Bank AG