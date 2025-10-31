Fresenius Aktie
|50,30EUR
|0,34EUR
|0,68%
WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604
Fresenius SECo Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius mit einem Kursziel von 49,10 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst David Adlington glich seine Schätzungen am Donnerstagabend mit Blick auf den anstehenden Quartalsbericht mit dem Marktkonsens ab. Er sieht sich weitgehend auf Augenhöhe, sieht aber Überraschungspotenzial beim Ausblick./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 19:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Overweight
|
Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
49,10 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
50,46 €
|
Abst. Kursziel*:
-2,70%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
50,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2,39%
|
Analyst Name::
David Adlington
|
KGV*:
-
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)mehr Analysen
|06:01
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.25
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.10.25
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.25
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
