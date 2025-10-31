Fresenius Aktie

31.10.2025 06:01:27

Fresenius SECo Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius mit einem Kursziel von 49,10 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst David Adlington glich seine Schätzungen am Donnerstagabend mit Blick auf den anstehenden Quartalsbericht mit dem Marktkonsens ab. Er sieht sich weitgehend auf Augenhöhe, sieht aber Überraschungspotenzial beim Ausblick./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 19:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Overweight
Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
49,10 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
50,46 € 		Abst. Kursziel*:
-2,70%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
50,30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-2,39%
Analyst Name::
David Adlington 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

06:01 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.10.25 Fresenius Buy Deutsche Bank AG
20.10.25 Fresenius Buy Jefferies & Company Inc.
17.10.25 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.10.25 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
