Börse Frankfurt in Grün: Anleger lassen MDAX zum Start steigen

Am Donnerstag tendiert der MDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,27 Prozent höher bei 25 600,14 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 251,546 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,006 Prozent auf 25 533,53 Punkte an der Kurstafel, nach 25 531,97 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag am Donnerstag bei 25 533,53 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25 604,28 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht sank der MDAX bereits um 1,15 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.06.2024, stand der MDAX bei 25 589,93 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.04.2024, lag der MDAX bei 26 189,44 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.07.2023, wies der MDAX einen Wert von 28 067,94 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 büßte der Index bereits um 4,61 Prozent ein. Im Jahreshoch erreichte der MDAX bislang 27 641,56 Punkte. Bei 24 942,65 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell HENSOLDT (+ 1,84 Prozent auf 34,32 EUR), RATIONAL (+ 1,38 Prozent auf 769,50 EUR), K+S (+ 1,36 Prozent auf 11,90 EUR), United Internet (+ 1,36 Prozent auf 20,90 EUR) und HUGO BOSS (+ 1,07 Prozent auf 37,86 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich derweil Befesa (-0,63 Prozent auf 31,54 EUR), Ströer SE (-0,63 Prozent auf 63,50 EUR), JENOPTIK (-0,58 Prozent auf 27,50 EUR), TAG Immobilien (-0,28 Prozent auf 14,43 EUR) und Aroundtown SA (-0,24 Prozent auf 2,10 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die TUI-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 443 026 Aktien gehandelt. Im MDAX macht die Talanx-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 18,347 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der MDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,58 zu Buche schlagen. Die RTL-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 14,63 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at