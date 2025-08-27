Börse Frankfurt in Grün: Anleger lassen TecDAX mittags steigen

In Frankfurt stehen die Signale heute auf Stabilisierung.

Der TecDAX notiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,03 Prozent fester bei 3 758,31 Punkten. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 616,028 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,049 Prozent höher bei 3 759,00 Punkten in den Mittwochshandel, nach 3 757,15 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der TecDAX bei 3 740,40 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 3 765,40 Punkten.

TecDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verlor der TecDAX bereits um 0,391 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, lag der TecDAX-Kurs bei 3 855,70 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.05.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 870,82 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.08.2024, lag der TecDAX noch bei 3 348,42 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 9,36 Prozent. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 3 994,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 010,36 Punkten registriert.

Die Tops und Flops im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit United Internet (+ 1,13 Prozent auf 26,88 EUR), Siemens Healthineers (+ 0,74 Prozent auf 47,59 EUR), ATOSS Software (+ 0,58) Prozent auf 104,00 EUR), Infineon (+ 0,54 Prozent auf 36,49 EUR) und AIXTRON SE (+ 0,42 Prozent auf 13,04 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen Nagarro SE (-2,62 Prozent auf 52,00 EUR), SMA Solar (-1,88 Prozent auf 22,92 EUR), Bechtle (-1,70 Prozent auf 39,34 EUR), EVOTEC SE (-1,41 Prozent auf 5,89 EUR) und Siltronic (-1,28 Prozent auf 37,04 EUR).

Die teuersten TecDAX-Unternehmen

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 704 069 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 271,352 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat 2025 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 8,89 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,31 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

