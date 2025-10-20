Siltronic Aktie
|58,35EUR
|3,80EUR
|6,97%
WKN DE: WAF300 / ISIN: DE000WAF3001
Siltronic Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Siltronic von 45 auf 75 Euro angehoben und die Papiere des Waferherstellers von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Wenig neue negative Aspekte seien gute Nachrichten, schrieb Constantin Hesse in seiner am Montag vorliegenden Neueinschätzung. Auch nach der jüngsten Kursrally liege die Bewertung noch nahe am historischen Tiefpunkt. Die Wafer-Lagerbestände der Kunden seien zwar hartnäckig hoch, würden aber inzwischen schrittweise abgebaut. Hesse rechnet mit einer Neubewertung der Aktien mit dem in der Branche üblichen Vorlauf auf steigende Gewinnerwartungen ab dem zweiten Halbjahr 2026./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 10:44 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2025 / 19:01 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siltronic AG Buy
|
Unternehmen:
Siltronic AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
75,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
54,35 €
|
Abst. Kursziel*:
37,99%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
58,35 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
28,53%
|
Analyst Name::
Constantin Hesse
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Siltronic AGmehr Nachrichten
|
07:34
|ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Siltronic auf 'Buy' - Ziel hoch auf 75 Euro (dpa-AFX)
|
17.10.25
|TecDAX aktuell: TecDAX zum Start des Freitagshandels im Minus (finanzen.at)
|
16.10.25
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX steigt am Mittag (finanzen.at)
|
15.10.25
|Mittwochshandel in Frankfurt: TecDAX legt am Mittwochnachmittag zu (finanzen.at)
|
14.10.25
|TecDAX aktuell: TecDAX zeigt sich am Dienstagmittag schwächer (finanzen.at)
|
14.10.25
|TecDAX-Titel Siltronic-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Siltronic von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
13.10.25