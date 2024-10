Börse Frankfurt in Rot: DAX zeigt sich schwächer

Am zweiten Tag der Woche agieren die Börsianer in Frankfurt vorsichtiger.

Der DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,19 Prozent schwächer bei 19 288,41 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,853 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,437 Prozent auf 19 409,39 Punkte an der Kurstafel, nach 19 324,93 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 19 448,95 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 19 287,37 Einheiten.

So bewegt sich der DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.08.2024, notierte der DAX bei 18 906,92 Punkten. Der DAX wurde vor drei Monaten, am 01.07.2024, mit 18 290,66 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX stand am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, bei 15 386,58 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 15,02 Prozent. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 491,93 Punkten. Bei 16 345,02 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit Covestro (+ 3,68 Prozent auf 58,00 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 3,09 Prozent auf 33,74 EUR), Rheinmetall (+ 2,67) Prozent auf 499,40 EUR), Siemens Energy (+ 2,66 Prozent auf 33,95 EUR) und MTU Aero Engines (+ 1,39 Prozent auf 283,90 EUR). Unter Druck stehen im DAX hingegen Commerzbank (-2,09 Prozent auf 16,18 EUR), Infineon (-2,07 Prozent auf 30,81 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,79 Prozent auf 93,46 EUR), Henkel vz (-1,73 Prozent auf 82,94 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,70 Prozent auf 485,90 EUR).

DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Covestro-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 4 801 419 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX mit 239,949 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die DAX-Aktien auf

Unter den DAX-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,08 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

