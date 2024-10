Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX verbucht zum Handelsende Verluste

Am Dienstag bewegte sich der LUS-DAX via XETRA schlussendlich 0,49 Prozent leichter bei 19 443,00 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 19 371,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 19 586,50 Einheiten.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.09.2024, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 18 725,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.07.2024, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 18 490,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, wies der LUS-DAX einen Wert von 14 776,00 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 16,12 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 19 678,00 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 345,00 Zählern.

Die Tops und Flops im LUS-DAX

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell SAP SE (+ 2,14 Prozent auf 215,25 EUR), Airbus SE (ex EADS) (+ 1,65 Prozent auf 141,28 EUR), Deutsche Bank (+ 1,23 Prozent auf 16,31 EUR), Rheinmetall (+ 0,75 Prozent auf 494,10 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,67 Prozent auf 57,38 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,75 Prozent auf 476,80 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-2,04 Prozent auf 30,66 EUR), Brenntag SE (-1,93 Prozent auf 62,08 EUR), Allianz (-1,79 Prozent auf 295,80 EUR) und RWE (-1,68 Prozent auf 31,01 EUR).

Die teuersten Konzerne im LUS-DAX

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 6 003 699 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 248,290 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Blick

Unter den LUS-DAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index bietet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,97 Prozent die höchste Dividendenrendite.

