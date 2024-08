Börse Frankfurt in Rot: TecDAX beendet den Donnerstagshandel mit Verlusten

Am Donnerstagabend hielten sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

Schlussendlich ging der TecDAX den Donnerstagshandel nahezu unverändert (minus 0,05 Prozent) bei 3 339,08 Punkten aus dem Donnerstagshandel. Damit sind die im TecDAX enthaltenen Werte 532,737 Mrd. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,089 Prozent auf 3 337,74 Punkte an der Kurstafel, nach 3 340,71 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 337,72 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 360,42 Zählern.

TecDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verlor der TecDAX bereits um 0,098 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.07.2024, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 321,12 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.05.2024, betrug der TecDAX-Kurs 3 452,20 Punkte. Vor einem Jahr, am 22.08.2023, wurde der TecDAX mit 3 098,18 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 0,436 Prozent. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 3 490,44 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 125,18 Zählern markiert.

TecDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich derzeit United Internet (+ 1,18 Prozent auf 18,80 EUR), Nagarro SE (+ 1,07 Prozent auf 75,55 EUR), Sartorius vz (+ 0,84 Prozent auf 239,90 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,32 Prozent auf 25,08 EUR) und Siemens Healthineers (+ 0,23 Prozent auf 51,36 EUR). Schwächer notieren im TecDAX hingegen AIXTRON SE (-5,02 Prozent auf 17,52 EUR), PNE (-4,69 Prozent auf 12,18 EUR), SMA Solar (-3,47 Prozent auf 21,16 EUR), SÜSS MicroTec SE (-3,30 Prozent auf 55,60 EUR) und JENOPTIK (-3,17 Prozent auf 28,08 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 3 599 960 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im TecDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 228,517 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Mitglieder

Unter den TecDAX-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie mit 7,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,20 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at