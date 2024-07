Börse Frankfurt: LUS-DAX bewegt sich zum Start im Plus

Der LUS-DAX behält sein positives Vorzeichen auch am Montagmorgen.

Um 09:27 Uhr klettert der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,45 Prozent auf 18 254,00 Punkte.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag am Montag bei 18 172,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18 271,00 Punkten erreichte.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.06.2024, wies der LUS-DAX 18 193,00 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 22.04.2024, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 17 940,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.07.2023, lag der LUS-DAX-Kurs bei 16 175,50 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 9,02 Prozent aufwärts. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 18 888,50 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 345,00 Punkte.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Siemens Energy (+ 2,08 Prozent auf 25,96 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 1,88 Prozent auf 28,70 EUR), QIAGEN (+ 1,81 Prozent auf 38,30 EUR), Bayer (+ 1,56 Prozent auf 26,67 EUR) und Commerzbank (+ 1,28 Prozent auf 15,43 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen Sartorius vz (-0,91 Prozent auf 207,20 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,27 Prozent auf 443,40 EUR), Allianz (-0,27 Prozent auf 258,70 EUR), Hannover Rück (-0,13 Prozent auf 226,70 EUR) und Zalando (-0,04 Prozent auf 23,28 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im LUS-DAX

Im LUS-DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 220 186 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 211,851 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im LUS-DAX präsentiert die Porsche Automobil vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,22 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at