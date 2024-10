Börse Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich stärker

Am Freitag bewegte sich der LUS-DAX via XETRA schlussendlich 1,00 Prozent höher bei 19 170,00 Punkten.

Das Tagestief des LUS-DAX betrug 18 949,00 Punkte, das Tageshoch hingegen 19 174,00 Zähler.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 04.09.2024, den Stand von 18 560,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.07.2024, betrug der LUS-DAX-Kurs 18 468,00 Punkte. Vor einem Jahr, am 04.10.2023, wurde der LUS-DAX mit 15 138,00 Punkten berechnet.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 14,49 Prozent. In diesem Jahr erreichte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 19 496,50 Punkten. Bei 16 345,00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im LUS-DAX aktuell

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 3,39 Prozent auf 35,35 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2,85 Prozent auf 93,98 EUR), Deutsche Bank (+ 2,71 Prozent auf 15,78 EUR), Continental (+ 2,59 Prozent auf 56,30 EUR) und Infineon (+ 2,03 Prozent auf 30,37 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil RWE (-1,96 Prozent auf 31,46 EUR), Deutsche Börse (-1,60 Prozent auf 209,10 EUR), Merck (-1,12 Prozent auf 154,90 EUR), Siemens Healthineers (-0,96 Prozent auf 51,82 EUR) und Symrise (-0,91 Prozent auf 119,90 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX den größten Börsenwert aufweisen

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 7 993 167 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 237,674 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Werte

Die Porsche Automobil vz-Aktie verzeichnet mit 2,65 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,12 Prozent bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zu erwarten.

