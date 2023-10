Börse Frankfurt: MDAX zum Start des Freitagshandels schwächer

MDAX-Handel am Freitag.

Um 09:11 Uhr notiert der MDAX im XETRA-Handel 0,07 Prozent tiefer bei 23 779,20 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 221,363 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,117 Prozent auf 23 824,62 Punkte an der Kurstafel, nach 23 796,75 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 23 775,68 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 23 838,33 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den MDAX bereits um 1,19 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 27.09.2023, lag der MDAX bei 25 628,75 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 27.07.2023, den Wert von 28 780,00 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 27.10.2022, den Wert von 23 940,86 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresbeginn 2023 bereits um 6,66 Prozent. Aktuell liegt der MDAX bei einem Jahreshoch von 29 815,39 Punkten. 23 626,97 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit FUCHS PETROLUB SE VZ (+ 1,50 Prozent auf 35,24 EUR), Befesa (+ 1,33 Prozent auf 27,34 EUR), K+S (+ 1,23 Prozent auf 16,44 EUR), Aurubis (+ 0,98 Prozent auf 76,08 EUR) und Nemetschek SE (+ 0,91 Prozent auf 68,56 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen HENSOLDT (-1,78 Prozent auf 27,62 EUR), SMA Solar (-1,64 Prozent auf 57,10 EUR), AIXTRON SE (-1,34 Prozent auf 27,92 EUR), Lufthansa (-1,30 Prozent auf 6,70 EUR) und KION GROUP (-1,28 Prozent auf 28,53 EUR).

Die meistgehandelten MDAX-Aktien

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 389 893 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Talanx-Aktie mit 15,675 Mrd. Euro die dominierende Aktie im MDAX.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Titel im Fokus

Im MDAX hat die Lufthansa-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index bietet die Telefonica Deutschland-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,51 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at