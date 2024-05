Börse Frankfurt: TecDAX am Nachmittag mit positivem Vorzeichen

Aktuell wagen sich die Börsianer in Frankfurt aus der Reserve.

Der TecDAX tendiert im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,41 Prozent fester bei 3 398,24 Punkten. An der Börse sind die im TecDAX enthaltenen Werte damit 510,184 Mrd. Euro wert. In den Freitagshandel ging der TecDAX 0,026 Prozent höher bei 3 385,17 Punkten, nach 3 384,30 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 385,02 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 408,89 Zählern.

So entwickelt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn legte der TecDAX bereits um 4,04 Prozent zu. Vor einem Monat, am 10.04.2024, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 383,51 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.02.2024, bewegte sich der TecDAX bei 3 414,74 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.05.2023, wies der TecDAX einen Stand von 3 233,30 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 2,22 Prozent. Bei 3 490,44 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Bei 3 175,55 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell SMA Solar (+ 3,07 Prozent auf 48,34 EUR), Infineon (+ 2,48 Prozent auf 37,81 EUR), Kontron (+ 2,27 Prozent auf 19,40 EUR), PNE (+ 1,75 Prozent auf 13,92 EUR) und Carl Zeiss Meditec (+ 1,70 Prozent auf 95,55 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen derweil Sartorius vz (-1,70 Prozent auf 277,00 EUR), AIXTRON SE (-1,58 Prozent auf 21,86 EUR), SAP SE (-0,98 Prozent auf 176,04 EUR), CANCOM SE (-0,54 Prozent auf 29,26 EUR) und Siemens Healthineers (-0,34 Prozent auf 52,30 EUR) unter Druck.

TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 3 846 077 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den TecDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 205,968 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat 2024 laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 9,26 erwartet. Mit 7,65 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie an.

Redaktion finanzen.at