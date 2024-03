Börse Frankfurt: TecDAX notiert zum Ende des Donnerstagshandels im Minus

Am Donnerstag schloss der TecDAX nahezu unverändert (minus 0,03 Prozent) bei 3 388,33 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder sind damit 525,278 Mrd. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,040 Prozent auf 3 390,68 Punkte an der Kurstafel, nach 3 389,31 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 3 369,26 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 410,87 Punkten lag.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der TecDAX bislang ein Plus von 0,125 Prozent. Am letzten Handelstag im Januar, dem 29.01.2024, stand der TecDAX noch bei 3 343,86 Punkten. Am letzten Handelstag im November, dem 29.11.2023, wies der TecDAX einen Stand von 3 192,16 Punkten auf. Der TecDAX stand am letzten Handelstag im Februar, dem 28.02.2023, bei 3 207,34 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 gewann der Index bereits um 1,92 Prozent. Bei 3 436,25 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. 3 187,26 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im TecDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell SMA Solar (+ 14,88 Prozent auf 55,05 EUR), Nordex (+ 9,16 Prozent auf 10,53 EUR), Energiekontor (+ 2,77 Prozent auf 66,80 EUR), freenet (+ 2,38 Prozent auf 24,94 EUR) und ATOSS Software (+ 2,14 Prozent auf 239,00 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil AIXTRON SE (-18,66 Prozent auf 25,68 EUR), Nagarro SE (-5,94 Prozent auf 82,30 EUR), EVOTEC SE (-1,87 Prozent auf 13,64 EUR), Kontron (-1,30 Prozent auf 21,32 EUR) und JENOPTIK (-0,81 Prozent auf 29,22 EUR).

Welche TecDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 9 664 810 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den TecDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 204,464 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Fokus

Die United Internet-Aktie hat mit 10,57 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Die freenet-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,59 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at