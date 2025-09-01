AIXTRON Aktie
WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6
|TecDAX im Fokus
|
01.09.2025 09:29:50
Börse Frankfurt: TecDAX präsentiert sich zum Handelsstart fester
Am Montag legt der TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA um 0,56 Prozent auf 3 724,14 Punkte zu. Damit kommen die im TecDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 609,578 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,131 Prozent höher bei 3 708,44 Punkten in den Montagshandel, nach 3 703,58 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 3 707,89 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 726,00 Punkten verzeichnete.
TecDAX-Performance seit Beginn des Jahres
Der TecDAX wies vor einem Monat, am 01.08.2025, einen Stand von 3 760,71 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, den Wert von 3 846,85 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.08.2024, bewegte sich der TecDAX bei 3 400,57 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 8,37 Prozent zu Buche. Bei 3 994,94 Punkten markierte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 010,36 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Gewinner und Verlierer im TecDAX
Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell TeamViewer (+ 7,89 Prozent auf 9,78 EUR), United Internet (+ 3,88 Prozent auf 28,36 EUR), Sartorius vz (+ 2,93 Prozent auf 204,00 EUR), EVOTEC SE (+ 2,20 Prozent auf 6,13 EUR) und Nagarro SE (+ 1,24 Prozent auf 53,25 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil Elmos Semiconductor (-0,86 Prozent auf 80,90 EUR), AIXTRON SE (-0,76 Prozent auf 12,44 EUR), Infineon (-0,47 Prozent auf 34,80 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-0,24 Prozent auf 25,36 EUR) und CANCOM SE (-0,22 Prozent auf 22,90 EUR).
Die teuersten TecDAX-Unternehmen
Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die TeamViewer-Aktie. 289 949 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 269,838 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 9,45 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,31 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
