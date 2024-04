Börse Frankfurt: TecDAX verbucht schlussendlich Abschläge

Am Donnerstag verlor der TecDAX via XETRA zum Handelsende 0,87 Prozent auf 3 354,24 Punkte. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 519,033 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 3 381,51 Zählern und damit 0,059 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (3 383,51 Punkte).

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 383,81 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 3 336,84 Punkten.

So bewegt sich der TecDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der TecDAX bislang ein Minus von 0,427 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.03.2024, lag der TecDAX bei 3 431,81 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.01.2024, wies der TecDAX einen Wert von 3 235,27 Punkten auf. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 11.04.2023, einen Stand von 3 308,04 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 0,892 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der TecDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 3 490,44 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 187,26 Punkten.

Tops und Flops im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell Nordex (+ 2,83 Prozent auf 13,10 EUR), AIXTRON SE (+ 2,51 Prozent auf 22,46 EUR), HENSOLDT (+ 2,18 Prozent auf 39,38 EUR), Sartorius vz (+ 1,62 Prozent auf 345,50 EUR) und TeamViewer (+ 1,37 Prozent auf 13,35 EUR). Schwächer notieren im TecDAX derweil Deutsche Telekom (-6,15 Prozent auf 21,21 EUR), Nagarro SE (-2,77 Prozent auf 71,95 EUR), Infineon (-2,35 Prozent auf 32,80 EUR), Siemens Healthineers (-1,79 Prozent auf 53,92 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-1,52 Prozent auf 103,50 EUR).

Die meistgehandelten TecDAX-Aktien

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 17 684 728 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 201,253 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die United Internet-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,05 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at