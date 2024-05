Börse London in Rot: FTSE 100 verbucht zum Handelsstart Abschläge

Der FTSE 100 fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Morgen in die Verlustzone.

Der FTSE 100 tendiert im LSE-Handel um 09:12 Uhr um 0,58 Prozent leichter bei 8 367,96 Punkten. An der Börse sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte damit 2,669 Bio. Euro wert. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 8 416,45 Punkten, nach 8 416,45 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des FTSE 100 betrug 8 366,57 Punkte, das Tageshoch hingegen 8 416,45 Zähler.

So bewegt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gab der FTSE 100 bereits um 0,621 Prozent nach. Der FTSE 100 wies vor einem Monat, am 22.04.2024, einen Stand von 8 023,87 Punkten auf. Der FTSE 100 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 22.02.2024, bei 7 684,49 Punkten. Der FTSE 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 22.05.2023, den Wert von 7 770,99 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 8,37 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der FTSE 100 bislang 8 474,41 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 404,08 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen derzeit Marks Spencer (+ 7,93 Prozent auf 2,96 GBP), Ocado Group (+ 1,13 Prozent auf 3,59 GBP), Airtel Africa (+ 0,70) Prozent auf 1,20 GBP), B&M European Value Retail SA Reg (+ 0,70 Prozent auf 5,45 GBP) und BT Group (+ 0,66 Prozent auf 1,29 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen RS Group (-8,06 Prozent auf 7,42 GBP), Antofagasta (-2,49 Prozent auf 23,50 GBP), Reckitt Benckiser (-2,20 Prozent auf 44,38 GBP), SSE (-2,06 Prozent auf 17,62 GBP) und BP (-1,86 Prozent auf 4,82 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 406 561 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 nimmt die AstraZeneca-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 220,245 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Blick

Unter den FTSE 100-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie mit 4,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Phoenix Group-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,65 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

