Börse New York: Dow Jones klettert

Der Dow Jones entwickelt sich am vierten Tag der Woche positiv.

Um 18:00 Uhr erhöht sich der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,80 Prozent auf 35 715,39 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 10,807 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der Dow Jones 0,018 Prozent stärker bei 35 436,80 Punkten, nach 35 430,42 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Dow Jones betrug 35 776,39 Punkte, das Tagestief hingegen 35 592,22 Zähler.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn stieg der Dow Jones bereits um 0,958 Prozent. Der Dow Jones stand am letzten Handelstag im Oktober, dem 30.10.2023, bei 32 928,96 Punkten. Am letzten Handelstag im August, dem 30.08.2023, wurde der Dow Jones auf 34 890,24 Punkte taxiert. Am letzten Handelstag im November, dem 30.11.2022, wies der Dow Jones einen Stand von 34 589,77 Punkten auf.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 7,78 Prozent. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 35 776,39 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 31 429,82 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Salesforce (+ 6,68 Prozent auf 245,74 USD), UnitedHealth (+ 2,79 Prozent auf 549,89 USD), Johnson Johnson (+ 1,39 Prozent auf 154,23 USD), Travelers (+ 1,32 Prozent auf 179,79 USD) und 3M (+ 1,21 Prozent auf 99,66 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Chevron (-1,17 Prozent auf 142,22 USD), Microsoft (-0,68 Prozent auf 376,26 USD), Apple (-0,58 Prozent auf 188,27 USD), Nike (-0,58 Prozent auf 109,73 USD) und Intel (-0,53 Prozent auf 44,70 USD).

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Im Dow Jones sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 958 934 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 2,704 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,28 erwartet. Im Index weist die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 9,42 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at