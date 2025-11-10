Börse New York: Dow Jones klettert am Nachmittag

Derzeit zeigen sich die Anleger in New York zuversichtlich.

Um 20:02 Uhr klettert der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,66 Prozent auf 47 298,03 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 19,343 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,405 Prozent auf 46 797,03 Punkte an der Kurstafel, nach 46 987,10 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 47 330,42 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 46 934,35 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Entwicklung seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 10.10.2025, erreichte der Dow Jones einen Stand von 45 479,60 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, bei 44 175,61 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.11.2024, wurde der Dow Jones auf 43 988,99 Punkte taxiert.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 11,57 Prozent aufwärts. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt aktuell bei 48 040,64 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 36 611,78 Zähler.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell NVIDIA (+ 5,12 Prozent auf 197,78 USD), 3M (+ 2,34 Prozent auf 168,70 USD), Microsoft (+ 1,79 Prozent auf 505,69 USD), Amazon (+ 1,78 Prozent auf 248,75 USD) und Goldman Sachs (+ 1,61 Prozent auf 799,00 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Home Depot (-2,27 Prozent auf 314,90 EUR), Procter Gamble (-1,72 Prozent auf 144,45 USD), UnitedHealth (-1,05 Prozent auf 320,81 USD), Verizon (-0,70 Prozent auf 39,75 USD) und Nike (-0,64 Prozent auf 60,70 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 26 225 390 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im Dow Jones, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3,951 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Titel auf

Die Verizon-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten auf. Die Verizon-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,84 Prozent, die höchste im Index.

