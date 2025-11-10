NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|Vor Zahlen
|
10.11.2025 22:27:00
NVIDIA-Aktie treibt nach Citi-Empfehlung Tech-Erholungsrally an
Seit Ende Oktober waren die NVIDIA-Aktien um mehr als 15 Prozent von ihrem Rekord zurückgefallen, weil Anleger nach dem Hype um KI die Bewertung von Tech-Werten hinterfragten. Ermutigende Signale gab es nun im Hinblick auf eine mögliche Beendigung des Teilstillstands der US-Regierungsgeschäfte. Außerdem verwiesen die Experten von Index-Radar auf Aussagen des NVIDIA-Chef Jensen Huang als Indiz dafür, dass die Nachfrage nach KI-Chips weiter groß sei. Demnach soll Huang beim Auftragsfertiger TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing) um höhere Produktionskapazitäten gebeten haben.
Zu NVIDIA gab die US-Bank Citigroup am Montag die Empfehlung ab, den zuletzt abgesackten Kurs vor den am 19. November erwarteten Quartalszahlen zum Kauf zu nutzen. Analyst Atif Malik geht davon aus, dass NVIDIA die Erwartungen übertrifft und die Ziele einmal mehr höher stecken wird. Er empfiehlt die Aktien längerfristig zum Kauf, sieht in ihnen aber auch eine spezielle, kurzfristige Handelsidee.
Auch wenn Bedenken im Zusammenhang mit dem KI-Investitionsboom bestünden, geht Malik grundsätzlich davon aus, dass das Angebot an KI-Chips aufgrund von Beschränkungen im kommenden Jahr noch unter der Nachfrage liegen und voraussichtlich erst im Laufe des Jahres 2027 aufholen werde. Der entscheidende Engpass sei daher das Angebot und nicht die Nachfrage.
/tih/bek/he
NEW YORK (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu NVIDIA Corp.mehr Nachrichten
|
10.11.25
|Börse New York: Anleger lassen NASDAQ Composite letztendlich steigen (finanzen.at)
|
10.11.25
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100 bewegt letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
10.11.25
|Pluszeichen in New York: S&P 500 schlussendlich in Grün (finanzen.at)
|
10.11.25
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones verbucht schlussendlich Gewinne (finanzen.at)
|
10.11.25
|NVIDIA im Dauer-Höhenflug: Welche Szenarien bestimmen die Zukunft des KI-Giganten? (finanzen.at)
|
10.11.25
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 legt am Montagnachmittag zu (finanzen.at)
|
10.11.25
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite am Montagnachmittag fester (finanzen.at)
|
10.11.25
|Börse New York: Dow Jones klettert am Nachmittag (finanzen.at)