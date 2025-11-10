Freundlicher Handel in New York: Dow Jones verbucht schlussendlich Gewinne

Der Dow Jones ging im Plus aus dem Handelstag.

Der Dow Jones sprang im NYSE-Handel letztendlich um 0,81 Prozent auf 47 368,63 Punkte an. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 19,343 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,405 Prozent auf 46 797,03 Punkte an der Kurstafel, nach 46 987,10 Punkten am Vortag.

Bei 46 934,35 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tagestief, während er hingegen mit 47 412,89 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 10.10.2025, wurde der Dow Jones mit 45 479,60 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, erreichte der Dow Jones einen Wert von 44 175,61 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.11.2024, wies der Dow Jones 43 988,99 Punkte auf.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 11,74 Prozent zu. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 48 040,64 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 36 611,78 Punkte.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit NVIDIA (+ 5,79 Prozent auf 199,05 USD), Microsoft (+ 1,85 Prozent auf 506,00 USD), 3M (+ 1,72 Prozent auf 167,67 USD), Amazon (+ 1,63 Prozent auf 248,40 USD) und Cisco (+ 1,44 Prozent auf 72,09 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Home Depot (-2,27 Prozent auf 314,90 EUR), Procter Gamble (-1,01 Prozent auf 145,50 USD), UnitedHealth (-0,81 Prozent auf 321,58 USD), Nike (-0,47 Prozent auf 60,80 USD) und Verizon (-0,45 Prozent auf 39,85 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 57 320 519 Aktien gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,951 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 8,53 erwartet. Mit 6,84 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at