Börse New York in Grün: Dow Jones notiert im Plus

Am zweiten Tag der Woche zeigen sich die Börsianer in New York optimistisch.

Der Dow Jones gewinnt im NYSE-Handel um 18:00 Uhr 1,29 Prozent auf 40 728,60 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 14,262 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Dow Jones 0,182 Prozent leichter bei 40 138,40 Punkten, nach 40 211,72 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag heute bei 40 849,68 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 40 263,78 Punkten erreichte.

Dow Jones-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, lag der Dow Jones-Kurs bei 38 589,16 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 16.04.2024, einen Stand von 37 798,97 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 14.07.2023, bei 34 509,03 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 7,99 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 40 849,68 Punkten. Bei 37 122,95 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell UnitedHealth (+ 5,31 Prozent auf 542,76 USD), Caterpillar (+ 3,25 Prozent auf 357,02 USD), Boeing (+ 2,80 Prozent auf 184,12 USD), Home Depot (+ 2,11 Prozent auf 366,04 USD) und Goldman Sachs (+ 1,92 Prozent auf 501,69 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Microsoft (-1,16 Prozent auf 448,70 USD), Intel (-0,81 Prozent auf 34,18 USD), Chevron (-0,42 Prozent auf 157,37 USD), Apple (-0,18 Prozent auf 233,97 USD) und Visa (-0,11 Prozent auf 268,15 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Apple-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 4 701 834 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,247 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Blick

Unter den Dow Jones-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 8,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index verzeichnet die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,56 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

