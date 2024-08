Börse New York in Grün: Dow Jones zum Start mit Zuschlägen

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am vierten Tag der Woche fort.

Der Dow Jones gewinnt im NYSE-Handel um 16:02 Uhr 0,98 Prozent auf 40 402,15 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 13,407 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Dow Jones 0,519 Prozent leichter bei 39 800,59 Punkten, nach 40 008,39 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag heute bei 40 536,67 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 40 295,74 Punkten erreichte.

Dow Jones-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn gewann der Dow Jones bereits um 2,14 Prozent. Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 15.07.2024, einen Stand von 40 211,72 Punkten. Der Dow Jones notierte noch vor drei Monaten, am 15.05.2024, bei 39 908,00 Punkten. Der Dow Jones stand vor einem Jahr, am 15.08.2023, bei 34 946,39 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 7,12 Prozent aufwärts. Bei 41 376,00 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief beträgt hingegen 37 122,95 Punkte.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Cisco (+ 9,38 Prozent auf 49,70 USD), Walmart (+ 6,87 Prozent auf 73,38 USD), Nike (+ 3,48 Prozent auf 81,25 USD), Amazon (+ 2,82 Prozent auf 174,89 USD) und Intel (+ 2,33 Prozent auf 20,39 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen Verizon (-1,31 Prozent auf 40,37 USD), UnitedHealth (-0,68 Prozent auf 575,73 USD), Procter Gamble (+ 0,09 Prozent auf 168,95 USD), Merck (+ 0,16 Prozent auf 113,76 USD) und Johnson Johnson (+ 0,21 Prozent auf 158,81 USD).

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Im Dow Jones ist die Cisco-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 209 856 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 3,054 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 8,94 zu Buche schlagen. Die Verizon-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,55 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

