Schwacher Handel: NASDAQ 100 liegt zum Ende des Montagshandels im Minus

Am Montag fiel der NASDAQ 100 via NASDAQ letztendlich um 0,51 Prozent auf 25 067,26 Punkte zurück. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,620 Prozent stärker bei 25 352,87 Punkten, nach 25 196,73 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 25 377,62 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 022,81 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 25 008,24 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 15.09.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 24 293,78 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.12.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 21 780,25 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2025 ein Plus von 19,51 Prozent zu Buche. Bei 26 182,10 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 542,20 Punkten.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Comcast (+ 3,60 Prozent auf 28,21 USD), Tesla (+ 3,56 Prozent auf 475,31 USD), Marriott (+ 3,27 Prozent auf 308,49 USD), Intuitive Surgical (+ 3,17 Prozent auf 559,52 USD) und Booking (+ 2,94 Prozent auf 5 457,70 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Strategy (ex MicroStrategy) (-8,14 Prozent auf 162,08 USD), CoStar Group (-6,57 Prozent auf 63,75 USD), Broadcom (-5,59 Prozent auf 339,81 USD), Arm (-4,98 Prozent auf 124,37 USD) und Workday (-4,27 Prozent auf 214,90 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 43 933 037 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ 100 mit 3,625 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,80 erwartet. Mit 6,55 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at