Aufschläge in New York: NASDAQ 100 zum Start des Freitagshandels freundlich

Um 16:00 Uhr klettert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 1,26 Prozent auf 25 334,99 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,511 Prozent höher bei 25 147,30 Punkten, nach 25 019,37 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 25 335,28 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 134,26 Zählern.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Verluste von 0,071 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.11.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 24 640,52 Punkten auf. Der NASDAQ 100 lag vor drei Monaten, am 19.09.2025, bei 24 626,25 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.12.2024, lag der NASDAQ 100 noch bei 21 110,51 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 20,78 Prozent zu. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 26 182,10 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 542,20 Zählern verzeichnet.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Micron Technology (+ 6,74 Prozent auf 265,30 USD), PDD (+ 5,91 Prozent auf 112,04 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 4,53 Prozent auf 210,17 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 3,60 Prozent auf 163,94 USD) und Lam Research (+ 3,58 Prozent auf 170,59 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen Paychex (-3,01 Prozent auf 110,80 USD), Old Dominion Freight Line (-1,93 Prozent auf 155,49 USD), Align Technology (-1,11 Prozent auf 159,64 USD), CoStar Group (-0,89 Prozent auf 64,30 USD) und lululemon athletica (-0,88 Prozent auf 213,21 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 22 944 773 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,548 Bio. Euro.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten

Unter den NASDAQ 100-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 5,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Kraft Heinz Company lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,47 Prozent.

