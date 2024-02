Börse New York in Grün: NASDAQ 100 verbucht letztendlich Zuschläge

So performte der NASDAQ 100 am zweiten Tag der Woche zum Handelsschluss.

Schlussendlich legte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,21 Prozent auf 17 971,05 Punkte zu. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,163 Prozent stärker bei 17 962,58 Punkten in den Handel, nach 17 933,33 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 17 871,06 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 987,54 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.01.2024, einen Stand von 17 421,01 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.11.2023, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 15 961,98 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.02.2023, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 12 057,79 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 schlägt ein Plus von 8,63 Prozent zu Buche. Bei 18 091,62 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. 16 249,19 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Constellation Energy (+ 16,92 Prozent auf 155,76 USD), Zoom Video Communications (+ 8,00 Prozent auf 68,17 USD), American Electric Power (+ 4,09 Prozent auf 84,07 USD), Palo Alto Networks (+ 3,95 Prozent auf 314,75 USD) und Walgreens Boots Alliance (+ 3,05 Prozent auf 21,63 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen Workday A (-3,96 Prozent auf 295,05 USD), Amgen (-2,75 Prozent auf 278,49 USD), Electronic Arts (-2,16 Prozent auf 139,50 USD), GLOBALFOUNDRIES (-1,87 Prozent auf 53,50 USD) und Adobe (-1,43 Prozent auf 552,49 USD).

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die Apple-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 15 213 122 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 2,808 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6,45 erwartet. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,23 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

