Börse New York in Grün: NASDAQ Composite beendet die Dienstagssitzung in der Gewinnzone

Am Dienstag verbuchte der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsende Gewinne in Höhe von 2,03 Prozent auf 19 733,59 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,395 Prozent auf 19 418,22 Punkte an der Kurstafel, nach 19 341,83 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 19 759,43 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 19 294,62 Punkten.

NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.12.2024, notierte der NASDAQ Composite bei 19 722,03 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.10.2024, stand der NASDAQ Composite noch bei 18 567,19 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.01.2024, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 15 455,36 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 2,35 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 20 118,61 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18 831,91 Zählern registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit World Acceptance (+ 16,27 Prozent auf 150,39 USD), NVIDIA (+ 8,93 Prozent auf 128,99 USD), BlackBerry (+ 5,87 Prozent auf 4,33 USD), Pegasystems (+ 5,78 Prozent auf 112,29 USD) und Donegal Group B (+ 5,35 Prozent auf 14,76 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen JetBlue Airways (-25,71 Prozent auf 6,01 USD), Commercial Vehicle Group (-7,30 Prozent auf 2,16 USD), Juniper Networks (-6,08 Prozent auf 36,30 USD), SurModics (-5,79 Prozent auf 35,79 USD) und Cutera (-5,12 Prozent auf 0,43 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 151 822 358 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,313 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Bed Bath Beyond-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,05 zu Buche schlagen. Mit 10,23 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Alliance Resource Partners LP-Aktie an.

