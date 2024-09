Börse New York in Rot: Dow Jones verbucht Abschläge

Der Dow Jones zeigt sich am Dienstag im Minus.

Der Dow Jones bewegt sich im NYSE-Handel um 20:03 Uhr um 0,41 Prozent schwächer bei 40 663,88 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 13,495 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 40 555,11 Zählern und damit 0,672 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (40 829,59 Punkte).

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 40 417,48 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 40 916,50 Punkten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.08.2024, wurde der Dow Jones mit 39 497,54 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 10.06.2024, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 38 868,04 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 34 576,59 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 7,82 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 41 585,21 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37 122,95 Punkten erreicht.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Amazon (+ 2,71 Prozent auf 180,15 USD), Verizon (+ 1,80 Prozent auf 43,50 USD), UnitedHealth (+ 1,53 Prozent auf 603,18 USD), Microsoft (+ 1,52 Prozent auf 411,88 USD) und Walmart (+ 1,23 Prozent auf 78,29 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil JPMorgan Chase (-5,97 Prozent auf 203,86 USD), Goldman Sachs (-4,81 Prozent auf 465,08 USD), Boeing (-2,83 Prozent auf 158,30 USD), American Express (-2,68 Prozent auf 244,20 USD) und Nike (-2,21 Prozent auf 77,73 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Apple-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 6 833 136 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie hat im Dow Jones mit 3,042 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der Dow Jones-Aktien

Die Verizon-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Im Index verzeichnet die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,30 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

