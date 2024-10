Börse New York in Rot: NASDAQ 100 nachmittags schwächer

Das macht der NASDAQ 100 am Mittwochnachmittag.

Der NASDAQ 100 notiert im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 0,01 Prozent tiefer bei 20 156,87 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,065 Prozent auf 20 172,87 Punkte an der Kurstafel, nach 20 159,83 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 20 175,30 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 20 036,73 Punkten lag.

NASDAQ 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn gab der NASDAQ 100 bereits um 1,03 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 16.09.2024, notierte der NASDAQ 100 bei 19 423,06 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 16.07.2024, einen Stand von 20 398,62 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 16.10.2023, wurde der NASDAQ 100 mit 15 172,73 Punkten berechnet.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2024 ein Plus von 21,84 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 20 690,97 Punkten. Bei 16 249,19 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Warner Bros Discovery (+ 5,07 Prozent auf 7,99 USD), Micron Technology (+ 4,23 Prozent auf 108,73 USD), Super Micro Computer (+ 3,57 Prozent auf 49,47 USD), Constellation Energy (+ 3,48 Prozent auf 275,42 USD) und NVIDIA (+ 3,40 Prozent auf 136,07 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil ASML (-6,22 Prozent auf 685,00 USD), Synopsys (-3,22 Prozent auf 500,92 USD), IDEXX Laboratories (-2,62 Prozent auf 461,51 USD), Applied Materials (-2,40 Prozent auf 186,44 USD) und Cadence Design Systems (-2,26 Prozent auf 263,39 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 24 445 671 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 3,233 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie. Hier soll ein KGV von 8,85 zu Buche schlagen. Die Diamondback Energy-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 4,68 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at