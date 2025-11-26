Börse New York: NASDAQ 100 verbucht zum Ende des Mittwochshandels Zuschläge

Am Mittwoch tendierte der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsschluss 0,87 Prozent stärker bei 25 236,94 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,599 Prozent stärker bei 25 168,31 Punkten, nach 25 018,36 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Mittwoch bei 25 309,15 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25 077,86 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 3,16 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, bei 25 358,16 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.08.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 23 525,29 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.11.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 20 922,90 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 stieg der Index bereits um 20,32 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch steht derzeit bei 26 182,10 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 542,20 Punkten verzeichnet.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit AppLovin (+ 5,46 Prozent auf 586,37 USD), Marvell Technology (+ 5,14 Prozent auf 87,72 USD), Warner Bros Discovery (+ 4,01 Prozent auf 23,88 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 3,93 Prozent auf 214,24 USD) und Dollar Tree (+ 3,87 Prozent auf 109,75 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen Zscaler (-13,03 Prozent auf 251,97 USD), Workday (-7,85 Prozent auf 215,34 USD), Intuit (-2,92 Prozent auf 629,13 USD), Zoom Communications (-2,21 Prozent auf 84,43 USD) und CrowdStrike (-2,11 Prozent auf 501,54 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 44 501 113 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,831 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie weist mit 5,39 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,29 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at