NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 am Mittwochnachmittag mit Kursplus

Der NASDAQ 100 legt im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 1,01 Prozent auf 25 270,48 Punkte zu. Zuvor eröffnete der Index bei 25 168,31 Zählern und damit 0,599 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (25 018,36 Punkte).

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 25 309,15 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 25 077,86 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gewann der NASDAQ 100 bereits um 3,30 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 25 358,16 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 26.08.2025, notierte der NASDAQ 100 bei 23 525,29 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.11.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 20 922,90 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 20,48 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 26 182,10 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 542,20 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Marvell Technology (+ 6,08 Prozent auf 88,50 USD), AppLovin (+ 4,44 Prozent auf 580,69 USD), Dollar Tree (+ 4,18 Prozent auf 110,08 USD), ASML (+ 4,17 Prozent auf 1 045,04 USD) und Autodesk (+ 3,70 Prozent auf 305,31 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil Zscaler (-11,72 Prozent auf 255,77 USD), Workday (-8,35 Prozent auf 214,17 USD), Intuit (-2,77 Prozent auf 630,14 USD), CrowdStrike (-1,79 Prozent auf 503,16 USD) und Zoom Communications (-1,62 Prozent auf 84,94 USD) unter Druck.

Welche NASDAQ 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 25 236 283 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,831 Bio. Euro.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Aktien

Im NASDAQ 100 weist die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,29 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at