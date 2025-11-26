NASDAQ Composite Index-Wert Intuit-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intuit von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Intuit-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Intuit-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Intuit-Papier an diesem Tag bei 350,47 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Intuit-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 28,533 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 18 491,45 USD, da sich der Wert eines Intuit-Papiers am 25.11.2025 auf 648,07 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 84,91 Prozent vermehrt.

Intuit wurde jüngst mit einem Börsenwert von 181,87 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at