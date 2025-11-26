Aufschläge in New York: NASDAQ 100 mittags mit Gewinnen

Der NASDAQ 100 verbucht im NASDAQ-Handel um 17:59 Uhr Gewinne in Höhe von 1,07 Prozent auf 25 285,31 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,599 Prozent auf 25 168,31 Punkte an der Kurstafel, nach 25 018,36 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 25 309,15 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 25 077,86 Punkten.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Gewinn von 3,36 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, einen Stand von 25 358,16 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 26.08.2025, stand der NASDAQ 100 noch bei 23 525,29 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.11.2024, wurde der NASDAQ 100 mit 20 922,90 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2025 stieg der Index bereits um 20,55 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 26 182,10 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 542,20 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell AppLovin (+ 5,49 Prozent auf 586,54 USD), Marvell Technology (+ 5,21 Prozent auf 87,78 USD), ASML (+ 4,91 Prozent auf 1 052,49 USD), Dollar Tree (+ 4,04 Prozent auf 109,93 USD) und Intel (+ 3,50 Prozent auf 37,09 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Zscaler (-9,46 Prozent auf 262,31 USD), Workday (-9,28 Prozent auf 212,00 USD), Intuit (-2,35 Prozent auf 632,81 USD), Zoom Communications (-1,49 Prozent auf 85,05 USD) und IDEXX Laboratories (-1,34 Prozent auf 756,40 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 19 353 331 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,831 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,39 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,29 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at