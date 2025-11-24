NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 in Grün

Am Montag springt der NASDAQ 100 um 18:00 Uhr via NASDAQ um 2,25 Prozent auf 24 785,46 Punkte an. In den Montagshandel ging der NASDAQ 100 0,921 Prozent fester bei 24 462,87 Punkten, nach 24 239,57 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 24 455,65 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 24 816,40 Einheiten.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Der NASDAQ 100 wies vor einem Monat, am 24.10.2025, einen Wert von 25 358,16 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, bei 23 498,12 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.11.2024, notierte der NASDAQ 100 bei 20 776,23 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 18,16 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 26 182,10 Punkte. Bei 16 542,20 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit Broadcom (+ 9,76 Prozent auf 373,41 USD), Micron Technology (+ 8,08 Prozent auf 224,13 USD), Tesla (+ 7,12) Prozent auf 418,93 USD), AppLovin (+ 6,21 Prozent auf 552,57 USD) und Lam Research (+ 6,05 Prozent auf 151,28 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Copart (-4,81 Prozent auf 38,77 USD), Starbucks (-1,96 Prozent auf 83,68 USD), Cintas (-1,91 Prozent auf 182,26 USD), Intuit (-1,73 Prozent auf 651,69 USD) und Comcast (-1,70 Prozent auf 26,89 USD).

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 21 962 727 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3,774 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,33 erwartet. Die The Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,33 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at